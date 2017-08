FC Twente betreurt beslissing Vak-P: 'Ploeg wordt getroffen'

,,Het voornemen van Vak P om geen sfeer te maken, vinden wij meer dan jammer. Hiermee wordt namelijk – naast alle medesupporters – met name de ploeg getroffen", reageren directieleden Jan van Halst en Erik Velderman van FC Twente. ,,Terwijl die hier volledig buiten staat en de steun in het nieuwe seizoen goed kan gebruiken. Wij hopen toch dat de supporters als vanouds achter de ploeg gaan staan.”



Vak-P liet eerder op de dag in een verklaring weten dat FC Twente 'opnieuw informatie heeft achtergehouden'. Voor de inval, begin april, werden er verborgen camera's geplaatst in het home. De politie zou toegang hebben gekregen via een sleutel van FC Twente.



Van Halst en Velderman reageren door te stellen: ,,Wij begrijpen de emoties aan de kant van het bestuur van Vak P, ook richting ons als directie. Toch hebben we hen ook begrip gevraagd voor onze positie, omdat je als statutaire directie soms in een situatie komt waarin je niet anders kunt en mag handelen, ook met betrekking tot het delen van informatie. Er is – zoals zij ook aangeven – sprake van een gerechtelijk bevel. Wij hebben in die situatie helemaal niks te willen.”



Twente zegt toe te blijven werken naar een voor alle partijen acceptabele oplossing. De Tukkers spelen zaterdag de eerste thuiswedstrijd van het seizoen tegen VVV Venlo.