FC Twente haalt talent Laukart van Borussia Dortmund

Laukart speelde bij Dortmund in het team onder 19. ,,We zijn blij dat we een talentvolle speler als Alexander aan FC Twente hebben weten te binden", reageert commercieel en technisch directeur Jan van Halst namens FC Twente. ,,We hebben hem meerdere keren aan het werk gezien bij Dortmund O19, waarmee hij dit jaar kampioen is geworden en ook in de UEFA Youth League uitkwam."