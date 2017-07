FC Utrecht? Of toch de Verenigde Staten voor Sneijder?

FC Utrecht is achter de schermen druk bezig om Sneijder, geboren in Utrecht, te overtuigen een opzienbarende overstap te maken. Clubeigenaar Frans van Seumeren zoekt steun bij andere geldschieters om het plan handen en voeten te geven. Utrecht zal namelijk ruim door het gebruikelijke salarisplafond moeten schieten om Sneijder vast te kunnen leggen.



Het ligt echter voor de hand dat de oud-Ajacied zijn carrière voortzet in het buitenland. Voor de middenvelder is interesse uit zo’n beetje alle windstreken van de wereld. Het Amerikaanse Los Angeles FC ziet hem heel graag komen, maar de competitie in de VS begint pas in maart. In dat geval zou Sneijder eerst een halfjaar voor een andere club gaan spelen. Ook China, het Midden-Oosten of een club in Europa behoort tot de mogelijkheden.



De recordinternational van Oranje liet vorige week zijn doorlopende contract bij de Turkse topclub Galatasaray ontbinden en is sindsdien transfervrij. Sneijder wil nog dolgraag international blijven en met het Nederlands elftal alsnog het WK van 2018 in Rusland halen. In het ideale scenario tekent hij een contract voor twee jaar bij zijn nieuwe club.