Feyenoord 2-0 achter op Woudestein

Elia: Het komt sowieso goed

17:10 Eljero Elia was één van de weinig Feyenoorders die de 3-0 nederlaag tegen Excelsior niet aan de spanning wijt. ,,We waren rustig kansen aan het creëren. We hadden twee, drie kansen. Alleen niet afgemaakt. En dan bam kregen we een goal tegen. Daarna raakten we van slag.’’