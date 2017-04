Feyenoord en ADO bepalende factor in Elftal van de Week

Ook voor Jürgen Locadia is een plekje ingeruimd in het elftal. Hij was de matchwinner in de door PSV gewonnen topper tegen Ajax. Zijn sterke optreden leverde hem een 7 op. Dit cijfer kreeg ook Karim El Ahmadi, de speler die al het hele seizoen het klassement aanvoert.



Voor de rest valt op dat het een gemengd gezelschap is, met liefst zeven ploegen die vertegenwoordigd zijn. Het team wordt gecomplementeerd door Onana (Ajax), Svensson (AZ), Meissner, Meijers (ADO), Vilhena (Feyenoord), Armenteros (Heracles).