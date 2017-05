'Feyenoord gaat hier zeker niet eenvoudig met de overwinning weg'

Kaakchirurg in plaats van bekerfinale met Vitesse

13:23 Eigenlijk had hij zondag als medewerker van Vitesse bij de bekerfinale in De Kuip moeten zijn, maar in plaats daarvan lag Robin Janssen thuis op zijn bank. Door een dubbele kaakbreuk zag de voetballer van De Treffers, die bij de Arnhemse eredivisionist werkt, de feestvreugde van Vitesse op televisie.