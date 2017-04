Feyenoord in actie tegen nep-producten

Door Mikos Gouka



Er wordt door meerdere partijen inbreuk gemaakt op merkrechten zoals de naam Feyenoord en het bekende logo.



Volgens Feyenoord hebben de onrechtmatige acties van handelaren tot gevolg dat supporters de kans lopen spullen te kopen die zonder toestemming van Feyenoord geproduceerd zijn en waarvan in veel gevallen de kwaliteit stukken minder is dan wat fans mogen verwachten wanneer zij via Feyenoords eigen winkels of de webshop een officieel product aanschaffen van de club. Bovendien loopt Feyenoord hierdoor inkomsten mis.



Alex van Mook, manager merchandise van Feyenoord, geeft aan dat de club het er niet bij laat zitten: ,,De supporter moet ervan uit kunnen gaan dat als hij of zij iets koopt met het Feyenoord-logo, of alleen al de naam Feyenoord er op, dit ook echt van de club afkomstig is. En dat de opbrengsten hiervan dus ook ten goede zullen komen aan de club. We zullen er zeker de komende weken streng op toezien en ook actie ondernemen tegen handelaren die toch inbreuk maken op de rechten van Feyenoord."