Feyenoord onderuit bij eerste serieuze test

Je kunt je een minder fraai decor voorstellen om als prof je eerste serieuze wedstrijd te spelen voor je nieuwe club, zo midden in een Oostenrijks bergdal met een grote schare Nederlandse supporters op de tribune. En dus perste Kevin Diks er vandaag nog maar eens een extra sprintje uit, in de slotfase van het oefenduel Feyenoord-SC Freiburg. Als blijk dat de van Fiorentina gehuurde verdediger er fysiek en mentaal klaar voor is om belangrijk te zijn voor de Rotterdammers. ,,Ik voel me fit en klaar voor een goed seizoen'', aldus Diks.



Vanaf de rechtsbackpositie zag hij dat Feyenoord het duel met 1-0 verloor na een wedstrijd waarin de Rotterdammers nog aardig begonnen waren en in de teruggekeerde Jean-Paul Boëtius hun gevaarlijkste man hadden. De aanvaller stond aan de basis van mogelijkheden van Tonny Vilhena en Nicolai Jorgensen, de spits die zich verder weinig kon onderscheiden. Diens vervanger na rust, Michiel Kramer, evenmin.



Al gold dit eigenlijk voor Feyenoord als geheel, een aardige fase na de pauze daargelaten waarin het via opnieuw Boëtius en invaller Bilal Basacikoglu voor gevaar zorgde. De fysiek zware trainingsweek die aan het duel voorafging, zal hier vermoedelijk een rol bij hebben gespeeld.



Coach Giovanni van Bronckhorst koos tegen de Duitsers voor het elftal dat in grote lijnen vermoedelijk hetzelfde zal zijn als dat het voor de Johan Cruijff Schaal opneemt tegen Vitesse. Doelman Brad Jones lijkt in dat opzicht af te stevenen op de plek onder de lat, hoewel Kenneth Vermeer komende zaterdag tegen Real Sociedad het Feyenoord-doel zal verdedigen in de laatste testwedstrijd.



In de basisformatie waren tegen Freiburg ook plaatsen gereserveerd voor middenvelder Sofyan Amrabat, die het een helft verdienstelijk deed, en voor een andere nieuwkomer: linksback Ridgeciano Haps.



En dus voor Diks, die 75 minuten lang naar behoren presteerde onder toeziend oog van liefst 3000 toeschouwers. Hij zal met Bart Nieuwkoop (in Nederland achtergebleven met een hamstringblessure) de strijd aan moeten gaan om de rechtsbackpositie. Als opvolger van de naar AS Roma vertrokken Rick Karsdorp. Grappig feitje: behalve elkaars concurrenten, zijn Diks en Nieuwkoop ook goede vrienden van elkaar. ,,Ik vind het oprecht jammer dat Bart nu die blessure heeft'', zegt Diks. ,,Als speler van Jong Oranje lagen we vaak bij elkaar op de kamer. Dan ontstaat er een band. We vechten vanzelfsprekend om een basisplaats, maar gunnen elkaar het beste.''



Net als de andere nieuwelingen voelt Diks zich op zijn plek bij Feyenoord. ,,Als kind was ik al supporter van deze club. Vanuit mijn woonplaats Apeldoorn ging ik vaak met mijn familie naar De Kuip. Toen droomde ik al ooit in dat stadion te spelen. Mooi dat het nu gaat gebeuren'', vertelt de van Fiorentina gehuurde rechtsback die daarvoor uitkwam voor Vitesse en AGOVV.



Diks verwacht een mooi seizoen voor Feyenoord, de 1-0 nederlaag dankzij een goal van Florian Niederlechner ten spijt. ,,Je merkt dat we steeds meer op elkaar ingespeeld raken. Het niveau van de groep is goed. We gaan er met zijn allen wat moois van maken.''