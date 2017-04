Feyenoord verbetert clubrecord, FC Twente scoort eindelijk uit corner

Iedere speelronde in de Eredivisie is een onuitputtelijke bron van opmerkelijke feiten en cijfers. We bundelen per speelronde de meest interessante statistieken van databureau Opta. De leukste feitjes van speelronde 31.

Feyenoord - FC Utrecht 2-0

- Dankzij de 2-0 overwinning van Feyenoord op FC Utrecht wordt het clubrecord van meeste dagen bovenaan in één Eredivisieseizoen verbeterd. Het record stond op 250 dagen in het seizoen 1998/99, het laatste seizoen dat Feyenoord kampioen werd van de Eredivisie. Feyenoord staat al sinds de 0-5 zege bij FC Groningen op zondag 7 augustus 2016 (speelronde 1) bovenaan in de Eredivisie. Dat is op maandag 17 april al 253 dagen geleden.

- Eljero Elia maakte tegen FC Utrecht zijn negende doelpunt van het seizoen, een evenaring van zijn persoonlijke record uit 2008/09 (namens FC Twente).

- Geen speler kreeg sinds de start van vorig seizoen meer gele kaarten dan Feyenoord-middenvelder Karim El Ahmadi: 16, net als Robin Pröpper (De Graafschap en Heracles Almelo).

Volledig scherm Dirk Kuyt en Eljero Elia na de 2-0 overwinning op FC Utrecht. © Photo News

Ajax - sc Heerenveen 5-1

- Davy Klaassen (43 goals in 123 wedstrijden) heeft nu evenveel Eredivisiedoelpunten gemaakt voor Ajax als Wesley Sneijder (43 goals in 126 wedstrijden). Klaassen was dit seizoen al goed voor 13 goals en 10 assists in 30 wedstrijden.

- Kasper Dolberg maakte tegen Heerenveen zijn veertiende competitiegoal van dit seizoen. De laatste Ajacied die als tiener vaker trefzeker was in één seizoen was Patrick Kluivert in het seizoen 1995/96: 15 goals. Rafael van der Vaart maakte er ook 14 in het seizoen 2001/02.

- Geen enkel team in de Eredivisie kreeg dit seizoen meer strafschoppen dan Ajax (10, gelijk met Heracles). Dit is het hoogste aantal voor de Amsterdammers in de competitie sinds het seizoen 1997/98 (10).

Volledig scherm Davy Klaassen. © Foto: SCS/Sander Chamid

ADO Den Haag - PSV 1-1

- PSV speelde dit seizoen al negen keer gelijk in de competitie, een gedeeld clubrecord deze eeuw (eerder ook in de seizoenen 2007/08, 2009/10 en 2010/11).

Excelsior - Vitesse 1-0

- Excelsior heeft in de laatste twee wedstrijden net zo veel zeges geboekt als in de 24 competitieduels daarvoor (2 overwinningen). De Kralingers pakten dit seizoen meer punten tegen ploegen uit het linkerrijtje (17) dan tegen ploegen uit de onderste helft van de ranglijst (14).

Heracles Almelo - AZ Alkmaar 1-2

- Heracles Almelo verloor dit kalenderjaar al evenveel Eredivisieduels in het Polman Stadion als in het hele jaar 2016 (4).

FC Twente - NEC 3-0

- FC Twente was na 132 hoekschoppen dit seizoen eindelijk eens trefzeker uit een corner. Enes Ünal kopte tegen NEC na 12 minuten Mateusz Klich.

Roda JC - Sparta Rotterdam 3-1

- Roda JC - Sparta was niet het duel van de invallers. De in de 69ste minuut ingevallen Mathias Pogba (Sparta) kwam tot slechts één succesvolle pass, Roda-invaller Mitchel Paulissen (71ste minuut) zag zelfs geen enkele pass bij een ploeggenoot aankomen.

Willem II - Go Ahead Eagles 2-0

- Fran Sol en Jari Schuurman scoorden beiden als invaller in de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De laatste keer dat twee wissels trefzeker waren voor Willem II in een Eredivisieduel was op 2 mei 1999 (toen Jatto Ceesay en Dennis Schulp uit bij Sparta Rotterdam, 0-4). Fran Sol is de eerste Spanjaard met minimaal tien goals in een Eredivisieseizoen sinds Manuel Sanchez Torres voor FC Twente in het seizoen 1984/85 (ook 10).

FC Groningen - PEC Zwolle 5-1

- FC Groningen boekte de grootste thuiszege in de Eredivisie sinds de 6-0 overwinning op Feyenoord op 30 oktober 2011.