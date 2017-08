Feyenoord verliest oefenduel van De Graafschap

Bekijk hier de samenvatting van de strijd om de Johan Cruijff Schaal

11:34 Feyenoord won zaterdagavond voor het eerst in achttien jaar de Johan Cruijff Schaal. De landskampioen won in De Kuip na strafschoppen met 4-2 van Vitesse, nadat de stand na 90 boeiende minuten op 1-1 was blijven steken.