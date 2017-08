Feyenoord verliest opnieuw toptalent aan buitenlandse club

De spits, ruim een jaar geleden door Feyenoord weggeplukt bij ADO Den Haag, werd in mei 16 jaar oud. Feyenoord schotelde de fysiek sterke aanvaller al ruim daarvoor een driejarig contract voor, maar Zirkzee en zijn vader weigerden te tekenen.



Zirkzee puzzelt nog over de club waar hij komend seizoen zal gaan spelen. Onlangs trainde hij mee bij het Engelse Everton. ,,Zonder dat de speler en de club dat bij Feyenoord hadden gemeld’’, zegt Richard Grootscholten, hoofd jeugdopleiding. ,,We hebben Joshua en Everton via diverse mails laten weten dat zoiets helemaal niet kan. Zirkzee staat nog altijd bij ons en bij de KNVB ingeschreven. Ook verzekeringstechnisch is het dan op z’n minst heel onhandig om zo maar ergens te gaan spelen of trainen. Everton heeft nooit een reactie gegeven.’’



Zirkzee is helaas voor Feyenoord en andere Nederlandse topclubs geen uitzondering. De club, die onlangs nog miljoenen binnenhengelde omdat de in de Kuip doorgebroken jeugdspelers als Rick Karsdorp en Terence Kongolo voor veel geld naar AS Roma en AS Monaco verdwenen, zag in het verleden meer jeugdig talent de Kuip verlaten voor er überhaupt één minuut in de hoofdmacht was gespeeld.