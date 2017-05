Feyenoord wacht loodzware poule, Ajax moet twee voorrondes overleven

Nederland kan voor het eerst sinds het seizoen 2010/2011 weer twee ploegen in de groepsfase van de Champions League hebben. Landskampioen Feyenoord is al zeker van een plek in pot 4 bij de loting voor de poulefase, maar ook Ajax kan zich nog plaatsen voor de poulefase. De Amsterdammers hadden zich met de Europa League-winst rechtstreeks kunnen plaatsen voor de poulefase van de Champions League, maar de finale in Stockholm tegen Manchester United ging met 2-0 verloren. Engeland is volgend seizoen met vijf clubs vertegenwoordigd in de Champions League, al zal Liverpool eerst de voorronde nog moeten overleven. Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester City en Manchester United zijn al zeker van een plek in de poulefase.



In totaal zijn 22 clubs al zeker van een plek in de poulefase. 64 clubs, waaronder dus ook Ajax, strijden in de voorrondes om de laatste tien plekken in de groepsfase.