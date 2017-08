Feyenoord wil afrekenen met vloek van Johan Cruijff Schaal, Vitesse gaat voor tweede hoofdprijs

De laatste keer dat Feyenoord de Johan Cruijff Schaal wist te winnen was in 1999, het jaar van het voorlaatste kampioenschap.



Feyenoord staat vanavond tegenover Vitesse. De Arnhemmers wonnen in de laatste zes seizoenen slechts eenmaal de officiële eerste wedstrijd van het jaar. Dat was afgelopen seizoen in Tilburg. Toen werd Willem II met 1-4 verslagen.



In de beker was Vitesse afgelopen seizoen te sterk voor Feyenoord, in het Gelredome werd het 2-0. In de competitie won Feyenoord echter tweemaal. Vitesse veroverde in april de eerste hoofdprijs uit de clubgeschiedenis. Vandaag kunnen de Arnhemmers daar een tweede prijs aan toevoegen.



Nog een aardig feitje: het is het derde clubduel op rij in De Kuip waarbij een prijs wordt vergeven. Op 30 april won Vitesse de bekerfinale en twee weken later veroverde Feyenoord het kampioenschap.