Feyenoord wil doorpakken met Van Persie

Het is een mooi gezicht, Giovanni van Bronckhorst bezig zien in Oostenrijk. Begeesterd, gedreven. ‘Leren winnen’, die term rolt vaak uit zijn mond. Een op het oog weinig zeggende kreet, maar volgens de coach schuilt daarin juist de kern van het succes bij de club die hij in twee jaar tijd twee hoofdprijzen bezorgde. Vandaar dat hij Ridgeciano Haps, Sofyan Amrabat en Kevin Diks die eigenschap ook snel eigen wil maken. Zoals tijdens de oefenwedstrijd tegen SC Freiburg (1-0), als hij hun eerste praktijkexamen nauwlettend becommentarieert vanaf de bank. Zelden met stemverheffing, wel constructief kritisch. En alles met dat ene doel: ze laten aanpikken in Feyenoord 1.



‘Leren winnen’ deed Van Bronckhorst bij FC Barcelona. Dat houdt in: een ambitieus doel stellen, daaraan blijven vasthouden, nooit excuses zoeken. En als trainer voerde hij die mentaliteit door bij Feyenoord. Eigenhandig gaf hij de club, die zo lang gebukt ging onder een minderwaardigheidscomplex, daarmee zijn moraal terug. Winnen werd usance, twijfel verbannen. Een ontwikkeling die Van Bronckhorst nu zelf misschien wel het best belichaamt als trainer. Behalve als baas op het veld, manifesteert hij zich in Oostenrijker ook steeds nadrukkelijker als bespraakt boegbeeld: gedecideerd, stellig. ,,Feyenoord is het aan zijn stand verplicht om weer voor de titel te gaan”, zegt hij. En: ,,Natuurlijk heb ik contact met Robin van Persie”.



Zeggen waar het op staat, het is een groot contrast met andere jonge trainers als Erik ten Hag en Alex Pastoor, mannen die het liefst nog het aanvangstijdstip van hun wedstrijden geheim zouden houden. En misschien ook wel met de soms onzekere coach die Van Bronkhorst zelf was. Met zijn duidelijkheid geeft hij nu echter het best denkbare signaal af. Naar spelers en fans, die weten wat ze mogen verwachten. En aan iemand als Van Persie, die nu nóg meer het gevoel krijgt dat De Kuip naar hem smacht.