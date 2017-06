Fortuna-fans zamelen geld in voor standbeeld van zieke Fernando Ricksen

Luxem­burg-thuis: formaliteit die geen formaliteit meer is

9:06 Oranje snakt vanavond in het WK-kwalificatieduel met Luxemburg naar een overwinning die cijfermatig én qua veldspel voor vertrouwen en hoop zorgt. Of zijn de drie punten in deze situatie simpelweg voldoende, op wat voor manier dan ook? De tijden dat ontmoetingen met het Groothertogdom uitdraaiden op verplichte tussendoortjes waar de aanvallers zich naar hartenlust mochten uitleven, lijken immers wel voorbij.