Fortuna kiest met Schuurs (17) voor piepjonge captain

Ajax: Nouri’s situatie zeer stabiel

20:27 Het gaat steeds beter met Abdelhak Nouri. Volgens Ajax is zijn situatie nu ‘zeer stabiel’. Nouri, die zaterdag tijdens het oefenduel met Werder Bremen naar de grond ging vanwege hartritmestoornissen, heeft minder medicatie nodig, maar wordt op de intensive care in Oostenrijk nog wel in slaap gehouden.