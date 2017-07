Fraai eerbetoon Nice voor Nouri

Op dat shirt groot: Stay Strong Appie. Een verwijzing naar Abdelhak Nouri, de Ajax-spelers die tweeënhalve week geleden neerviel tijdens een oefenwedstrijd met hartritmestoornissen en daar blijvende hersenschade aan overhield. Sowieso was het op de wedstrijddag en de tijd ervoor nog veel over Nouri gegaan. In de Franse kranten die over de wedstrijd schrijven was het een hoofdonderwerp en tijdens de persconferentie op dinsdag ging het er ook vaak over.