Frankrijk - Nederland, diepe crisis of nieuwe hoop?

Wie zich wat hoopvoller wil vastklampen aan het verleden, zal dieper moeten graven. Die put moed uit de 1-5 tegen Spanje in Salvador drie jaar geleden, of Ierland-uit in 1983, en anders wel uit het stiftje van Rob de Wit tegen Hongarije, twee jaar later. Stuk voor stuk wedstrijden waar niemand iets van verwachtte, maar waarin vaak één moment alles ten gunste keerde.



En dan is er nog het pragmatisme van Advocaat om wat geloof uit te putten, de ultieme realist, een trainer die altijd in het nu leeft. Die voetbal ziet als iets van vandaag, niet van gisteren of morgen, laat staan van overmorgen. Advocaat is geen man van experimenten, of van jong grut, of van spectaculaire toekomstvisioenen. Alles in dienst van het resultaat, immer levend van wedstrijd naar wedstrijd.



,,Je hoeft niet altijd goed te spelen om te winnen'', zei de bondscoach gisteren nog maar eens, op een persconferentie die vrij weinig om het lijf had. De Hagenaar wil vooral niet in zijn kaarten laten kijken. Hoe groter de onzekerheid bij de Fransen, des te beter.



Bovenal investeert Advocaat in plezier, houvast en vertrouwen rond Oranje. De laatste training is amper begonnen, of de lach van assistent Ruud Gullit schalt al over het veld in Saint-Denis. Advocaat slaat nog maar eens een arm om de schouder van Memphis Depay.



Of zoals de bondscoach het zelf verwoordt, op een vraag van het NOS Jeugdjournaal: ,,Net als kinderen voor een proefwerk, probeer ik mijn jongens vertrouwen te geven. Ze zijn goed genoeg. Ze kunnen het. Ze zijn het heus niet opeens verleerd.''