Franse sportkrant fileert Oranje: Hoedt en Strootman de slechtsten

Griekse scheidsrechter leidt cruciaal kwa­li­fi­ca­tie­du­el Oranje

8:48 Het Nederlands elftal krijgt zondag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije te maken met de Griekse scheidsrechter Anastasios Sidiropoulos. De 38-jarige arbiter geeft om 18.00 uur het eerste fluitsignaal in de Amsterdam ArenA, waar Oranje moet winnen om kans te houden op het WK van volgend jaar in Rusland.