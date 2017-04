Fraser: Feyenoord matsen? Ik ben in dienst van Vitesse

Vitesse-trainer Henk Fraser zucht eens diep. Zelden heeft hij zoveel onzin gehoord, zegt hij. En toch is de coach niet verbaasd.

,,Als de strijd om de landstitel heftig is, duikt er uit allerlei hoeken sentiment op", vertelt Fraser. ,,Dan wordt onzin gekweekt."

De theorieën: Ricky van Wolfswinkel zou volgens boze tongen in het paasweekeinde opzettelijk geel hebben gepakt tegen Excelsior. De goalgetter is daardoor juist tegen Feyenoord geschorst. En coach Fraser wil de Rotterdammers als ex-speler ook al matsen. Hij gaat zijn beste spelers sparen voor de bekerfinale. Fraser zelf: ,,Ik ben in dienst van Vitesse. Ik wil presteren met Vitesse. Ik ben helemaal niet bezig met de belangen van Feyenoord."