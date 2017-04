Gepasseerde Beugelsdijk klaagt niet: Ik moet gewoon knallen

Door Wietse Dijkstra

,,Tegen Roda JC wonnen we vorige week met 4-1 en stond het goed'', aldus Beugelsdijk. ,,Dan zie je het wel aankomen. Never change a winning team. Dat is prima. Ik heb dit vaker meegemaakt. Ik moet gewoon knallen.''

Omdat ADO won, had Beugelsdijk geen reden tot klagen. ,,Ik zou het moeilijker vinden als ik niet had gespeeld en we nul punten had. Dit is super. Het gaat om de toekomst van iedereen. Wij moeten er gewoon in blijven. Dat is het allerbelangrijkste.''

Beugelsdijk moest in Tilburg genoegen nemen met een korte invalbeurt. In de slotfase werd hij als extra verdediger ingebracht om de zege veilig te stellen. ,,Je komt erin om tegen te houden, dat is lastiger. Het was hectisch. Invallen is sowieso al verschrikkelijk. Gelukkig hebben we de 2-1 vastgehouden.''