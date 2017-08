Gianluca Rocchi leidt Frankrijk - Nederland

Voetbalsters Ajax plaatsen zich voor het eerst voor Champions League

28 augustus De voetbalsters van Ajax hebben het hoofdtoernooi van de Champions League bereikt. Het elftal van trainer Benno Nihom won in Pärnu in Estland ook de derde wedstrijd in het kwalificatietoernooi. Ajax was met 3-0 te sterk voor het Belgische Standard Luik.