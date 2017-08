Gio maakt het verschil tussen goed meedoen en prijzen pakken

Feyenoord en de landstitel. Het was vaak ‘meedoen om de prijzen’ of ‘zo lang mogelijk aanhaken’. Trainer Ronald Koeman kwam dichtbij, maar ook hij redde het niet. Zijn opvolger Fred Rutten voorspelde dat de club, ondanks een achterstand in budget, gewoon weer landskampioen kon worden. Maar zelfs intern geloofden ze hem eigenlijk niet. En toen kwam Giovanni van Bronckhorst, totaal onervaren als hoofdtrainer.

Door Mikos Gouka

Wegduiken, de rol van underdog? De voormalig speler van onder meer Oranje, Arsenal en Barcelona moest er vooral om lachen. En toen Feyenoord in zijn debuutseizoen zeven keer op rij verloor en iedereen meteen riep dat het ultieme bewijs was geleverd dat de Rotterdammers gewoon niet sterk genoeg waren voor een hoofdprijs, schudde Van Bronckhorst meewarrig zijn hoofd.

Natuurlijk kon Feyenoord de hoofdprijs pakken. Maar dan moet je er écht in geloven en de strijd volhouden tot het bittere einde, vond de trainer. Zijn spelers gingen mee in zijn aanpak en Feyenoord vierde 14 en 15 mei een intens volksfeest.



,,En dat parkeren we weer nu het seizoen is begonnen’’, zegt Van Bronckhorst. Wat hij wil zeggen: Feyenoord moet vooral niet uitstralen dat het per ongeluk een keer de landstitel had veroverd. Dit moet een start zijn voor meer.

Met drie prijzen in veertien maanden (KNVB-beker, landstitel en Johan Cruijff Schaal) is de boodschap van Van Bronckhorst intern wel overgekomen. De clubleiding verkocht belangrijke spelers, maar de as van het succesvolle elftal met ervaren krachten bleef intact.



Brad Jones, Eric Botteghin, Jan-Arie van der Heijden, Karim El Ahmadi, Tonny Vilhena, Jens Toornstra en Nicolai Jorgensen vormen wederom het geraamte. Als zij weer dat onverzettelijke in zichzelf naar boven kunnen toveren en Feyenoord kan de schade beperken in de weekeinden na inspanningen in de Champions League, dan doet de ploeg gewoon weer mee om de hoofdprijs.

Volledig scherm Giovanni van Bronckhorst. © ANP

Quote De lat ligt weer hoger, welkom in de top. Giovanni van Bronckhorst ,,De lat ligt weer hoger, welkom in de top’’, zegt Van Bronckhorst. De vraagtekens? Pikken de nieuwkomers meteen aan? Krijgen ze last van de vaak forse transfersommen die op tafel zijn gelegd? Haps kostte bijvoorbeeld zes miljoen en AZ kreeg Marko Vejinovic. Heerenveen incasseerde een kleine vijf miljoen voor Jeremiah St. Juste en de Friezen kregen Lucas Woudenberg voor een vriendenprijs. Sofyan Amrabat kostte vier miljoen, Steven Berghuis ruim zes miljoen.

Die spelers moeten er om die reden meteen staan in een elftal dat sowieso niet meer tevreden mag zijn met lekker meedraaien tot ergens in april. Nee, Feyenoord moet Ajax en PSV wederom het vuur aan de schenen leggen, met echt geloof in succes. Een nieuwe landstitel? ,,Thuis winnen en uit de resultaten uit het vuur slepen’’, zegt Nicolai Jorgensen. ,,Zo word je kampioen.’’



Dat weten ze inmiddels allemaal in de Kuip. Een race met PSV en vooral Ajax staat voor de deur. Ajax zal ongetwijfeld weer veel makkelijker voetballen. Maar vorig seizoen werd onomstotelijk bewezen: dat is niet voldoende voor de landstitel.