Gladon keert op huurbasis terug bij Heracles Almelo

Gladon speelde afgelopen seizoen slechts 96 minuten voor Wolverhampton Wanderers, dat vijftiende werd in het Championship. ,,Ik ben blij om weer terug te zijn. Het voelt niet alsof ik weg ben geweest'', zei hij donderdag net nadat hij zijn handtekening had gezet. In Almelo wordt hij de derde spits, want ook Samuel Armenteros en Vincent Vermeij staan nog onder contract in Almelo.

Kans vertrek Armenteros nog groot

De kans dat topscorer Armenteros vertrekt is alleen nog vrij groot. Vermeij is herstellende van een kruisbandblessure. Algemeen directeur Nico-Jan Hoogma: ,,Vermeij raakte in februari na het sluiten van de transferwindow helaas geblesseerd, waardoor we geen versterking meer konden halen. We hebben de tweede helft van het seizoen met Samuel maar de beschikking gehad over een echte spits. Dat risico hoeven we nu niet te nemen. Met Paul halen we een goede spits in huis.''