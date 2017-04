Go Ahead Eagles snakt naar zege bij Willem II

Cocu: Dit is extreem teleurstellend

15 april PSV-trainer Phillip Cocu is hevig teleurgesteld na het 1-1 gelijkspel tegen ADO Den Haag vanavond. PSV loopt daardoor flinke averij op in de race om de tweede plaats met Ajax. ,,Dit is extreem teleurstellend”, stelt de oefenmeester, die eraan toevoegde dat het puntenverlies misschien wel ‘tekenend is voor het seizoen dat we nu meemaken.’