Gözübüyük fluit Feyenoord, Ajax krijgt te maken met Blom

Ook Deense vrouwen krijgen warm welkom bij thuiskomst

7:28 Zo groot als het Oranjefeest in Utrecht was het niet, maar ook de Deense vrouwen kregen een warm welkom in Kopenhagen. Denemarken verloor zondag in Enschede de EK-finale met 4-2. Toch waren ze in het land erg trots op hun heldinnen, blijkt uit een filmpje van spits Nadia Nadim op haar Instagram.