Griekse scheidsrechter leidt cruciaal kwalificatieduel Oranje

PSV is een club van excuses geworden

8:36 EINDHOVEN - Bij PSV wordt ieder woordje in de krant, op internetsites of op Twitter door de leiding uitgespeld. Hoezeer men ook anders wil doen geloven, keer op keer blijkt hoe goed de directie leest wat er precies in de media met de eigen drie letters verschijnt. En vooral ook hoe gevoelig dat kan liggen.