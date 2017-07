Groenen speelt tegen thuisland België: Zij hebben echte knokkersploeg

Groenen speelde nog wel een oefeninterland voor België, maar verder dan dat kwam het dus nooit. En nu speelt ze dus vanavond met Oranje tégen België. In een stadion vol bekenden, want ze werd geboren in Tilburg. Gisteravond zat ze monter achter de desk tijdens de persconferentie. Of ze blij is dat ze nu uiteindelijk toch in het shirt van Oranje speelt? ,,Dat ben ik sowieso. Ik heb natuurlijk een verleden in België, maar ik denk nu alleen aan Oranje. Want dit is ons EK.''

'Knokkersploeg'

Oranje is ondanks 1-0 overwinningen op Noorwegen en Denemarken nog niet zeker van een plek in de kwartfinale. België debuteert deze zomer op een eindtoernooi, maar won donderdag in Breda verrassend met 2-0 van vrouwenvoetbalgrootmacht Noorwegen. België en Denemarken staan beiden op drie punten en hopen op een misstap van Oranje. ,,Het wordt een hartstikke moeilijke wedstrijd. Door de druk die er op staat en omdat België echt een 'knokkersploeg' is. Maar ik denk dat wij ze kapot kunnen spelen," zegt Jackie (zeg Sjakkie) Groenen. ,,Ik word hier bij Oranje bij de Brabo's gerekend. Mijn moeder komt uit Riel en mijn vader uit Tilburg. Ik ben dan wel net over de grens opgegroeid, maar heb ik wel het fijne, platte Brabantse accent. Mijn vrienden uit Tilburg komen natuurlijk kijken", zegt de middenvelder van Oranje over de Derby der Lage Landen van vanavond. ,,Maar ook uit Poppel komen er heel wat mensen. Maar tegen hen heb ik wel gezegd dat als ze komen aanmoedigen dat wel in het oranje moet. Ik wil geen Belgische duiveltjes zien," zei ze tegen Omroep Brabant .

🇧🇪🇳🇱 #BELNED will be very special for @Jackie_10_ ! Enjoy the game 😉And good luck @oranjevrouwen 👍🏼⚽️ #Flames4History #WEURO2017 #FairPlay 🔥

Judoka

Groenen had in het verleden ook succes op de judomat. In 2007, 2008 en 2009 werd ze Nederlands kampioen onder 15 jaar. Groenen behaalde deze titels in de klasse -32 kg. Op 6 maart 2010 behaalde ze de gouden medaille op het NK onder 17 in Tilburg en in juni van 2010 won ze brons op het EK onder 17 in de klasse -40 kg in Teplice. Uiteindelijk koos ze voor het voetbal. Een keuze die goed uitpakt. Groenen speelde twee seizoenen voor Chelsea en is tegenwoordig prof voor 1. FFC Frankfurt in Duitsland. ,,Voetbal is de sport waar ik als kind al van hield. Heb ik ook van huis uit meegekregen. Judo was een soort extraatje, maar dat werd ineens heel serieus. Bij judo kun je jezelf niet verstoppen. Eén tegen één knallen. Niemand die je kunt helpen als de wedstrijd begonnen is. Dat heeft me hard gemaakt. We gaan straks in uitverkochte stadions spelen. Dat ben ik ook gewend tijdens internationale judotoernooien," zei ze voor de start van het EK, waarop ze dus al schitterde tegen Noorwegen en Denemarken. Vanavond tegen België zal ze het opnieuw willen laten zien.