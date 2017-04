Groenendijk: ADO is back in business

Het drukke programma, met drie wedstrijden in een week, is voor Groenendijk echter geen thema. ,,We wisten dat er een zware week aankwam, een drieluik. Als je dan goed begint, geeft dat een enorme boost in de groep. Ik ben geen trainer die geklaagd heeft over het drukke schema. Dat zijn allemaal randzaken. Je moet zelf je dingen doen. Het programma ligt er, dat kunnen we toch niet veranderen. Als ik steeds vaker zeg dat het zwaar is, dan gaan de jongens het ook geloven. Dus heb ik er niet één seconde over gesproken.’’



Dat concurrent Go Ahead Eagles zondag verrassend won van FC Twente, was voor Groenendijk een domper. Daar stond tegenover dat ADO drie punten inliep op het verliezende Sparta en NEC. ,,We zijn back in business. Er zijn nu zes, zeven ploegen bij de degradatiestrijd betrokken. We zijn aan het klimmen, we staan nu op een gedeelde vijftiende plek en hebben twee ploegen in het vizier. FC Groningen zelfs ook nog. We trekken er steeds meer bij. Dat is prettig. Het betekent dat de doelstelling die we hebben, is te realiseren.’’