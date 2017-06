Groenendijk blijft trainer van ADO

Groenendijk werd in februari van dit jaar aangesteld als vervanger van Zeljko Petrovic. Met de oud-speler van ADO op de bank klom de club naar een elfde plaats in de eredivisie. ,,Ik ben blij dat we met elkaar door gaan'', reageerde Groenendijk zaterdag op website van ADO. ,,Ik werk hier sinds februari met heel veel plezier en wilde daarom graag verder bij ADO Den Haag. Het is een fantastische club met veel potentie. De komende twee seizoenen willen we de basis, die afgelopen maanden is gelegd, verder uitbouwen. Ik ben trots dat ik nog twee jaar trainer mag blijven van deze mooie club."

Jeffrey van As, manager voetbalzaken van ADO, is blij met het tweejarige contract voor Groenendijk. ,,Het zal geen verbazing wekken dat we graag met Fons verder wilden. Hij en zijn staf hebben afgelopen seizoen een geweldige prestatie in korte tijd neergezet. Fons is iemand die echt bij ADO Den Haag past met de passie die hij dagelijks in zijn werk legt. Met het doorgaan van Fons geven we ook duidelijkheid richting eventuele versterkingen van de spelersgroep."