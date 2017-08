Gudde nieuwe directeur KNVB, Jan Smit voorzitter RvC

'We verkeerden in een toestand van shock'

9:57 Tja, daar sta je dan met alle goede bedoelingen. Wat gaat er mis? Alles. Wat gaat er goed? Weinig. ,,Als je na twee minuten achter staat en het binnen een half uur zelfs 3-0 is, zakt de moed je even in de schoenen." Andries Noppert ondergaat in Arnhem een vervelende vuurdoop als de nieuwe nummer 1 van NAC.