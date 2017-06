Gudde stopt als directeur van Feyenoord

Gudde nam na het behalen van de landstitel de tijd om alles op een rijtje te zetten en kwam tot de conclusie dat het mooi is geweest. ,,Voor mij was het een tijdsbestek om me af te vragen of ik na tien zware jaren nog voor een langere periode de tomeloze energie en drive heb die nodig zijn en die Feyenoord ook mag verwachten van haar algemeen directeur", zegt hij op de website.

,,Daar twijfelde ik over en als dat zo is dan is je vertrek aankondigen volgens mij het enig juiste om te doen. Bovendien denk ik dat het voor de organisatie goed is dat er straks, na tien jaar Eric Gudde, weer een ander iemand met nieuwe inzichten en frisse ideeën op mijn plaats komt te zitten."

Over zijn toekomst heeft Gudde nog geen duidelijk beeld. Hij gaat in ieder geval niet bij een andere Nederlandse club werken.

Gepassioneerde opvolger

Gudde werd in 2007 aangesteld als algemeen directeur van Feyenoord. Onder zijn leiding krabbelde de Rotterdamse club uit een diep dal, om die opmars vorige maand te bekronen met de eerste landstitel sinds 1999.

,,Onder zijn leiding werd Feyenoord van een club die op een haar na failliet was stapje voor stapje gezond gemaakt, zowel op financieel als op sportief gebied", zegt president-commissaris Gerard Hoetmer. ,,Ik kan me goed voorstellen dat daarmee de cirkel voor hem rond is."

Hoetmer is blij dat Gudde het begin van het nieuwe seizoen nog in dienst blijft. ,,Dit geeft ons de tijd om een even gedreven en gepassioneerde opvolger te zoeken die met nieuw elan verder werkt aan de grote ambities die Feyenoord heeft, zoals de nieuwe trainingsaccommodaties, het nieuwe stadion en natuurlijk het structureel meestrijden om de prijzen."\

Schuldenlast

De 62-jarige Gudde was voor zijn komst naar Feyenoord werkzaam bij de gemeente Rotterdam. Daarnaast was hij in zijn vrije tijd technisch directeur en trainer van amateurclub Excelsior Maassluis.