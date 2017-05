Gullit gaat als trainer wel mee met Advocaat

Voor de 54-jarige Gullit is inmiddels niet alles meer zwart of wit. Nog geen jaar geleden botste hij frontaal met Hans van Breukelen. Hij betitelde de technisch directeur van de KNVB als onbetrouwbaar, na mislukte onderhandelingen over de functie van assistent van de inmiddels ontslagen bondscoach Danny Blind. Hij liet de telefoontjes van de doelman van het 'gouden' Oranje uit 1988 even onbeantwoord, maar recent kwamen de twee spelers uit het meest succesvolle Nederlands elftal ooit toch tot een vergelijk toen er opnieuw een technische staf rond Oranje geformeerd moest worden.



Als trainer werd Gullit nooit zo succesvol dan als voetballer, al was zijn debuut bij Chelsea nog veelbelovend. Hij bezorgde die Londense club in 1997 met de FA Cup de eerste prijs sinds 1970. Gullit was ook de eerste buitenlandse trainer die het beroemdste bekertoernooi in het clubvoetbal won. Nog geen jaar later stond Gullit met Chelsea tweede in de Premier League toen hij na een geschil over geld werd ontslagen.