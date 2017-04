Gullit kan ook als rechterhand Advocaat analist blijven

Vlaar wil even niet aan de play-offs denken

30 april Hevig teleurgesteld stond AZ-aanvoerder Ron Vlaar na afloop van de verloren bekerfinale tegen Vitesse de pers te woord: ,,Iedereen is verslagen. We overrompelden Vitesse nog in de eerste helft en kwamen zelf niet in gevaar. We hebben zeker mogelijkheden gehad maar dit is de realiteit."