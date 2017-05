Hahn blij met goede afloop voor Feyenoord

Feyenoord-huurling Warner Hahn kon niet voorkomen dat Excelsior met 4-1 verloor van ADO Den Haag. Toch keek hij na afloop tevreden terug op de tweede competitiehelft. ,,Excelsior is erin gebleven en dat Feyenoord kampioen is geworden, is natuurlijk geweldig. Leuk voor die jongens. Ik denk dat ze een groot feestje gaan vieren.''

Door Wietse Dijkstra

Hahn hield zijn werkgever vorige week op Woudestein nog even van de titel door verrassend met 3-0 van Feyenoord te winnen. ,,Dat was voor mij een lastige wedstrijd. Het was dubbel, ik wilde graag laten zien wat ik kan en dat heb ik gedaan. Voor die gasten van Feyenoord was het natuurlijk vervelend. Ik ben blij dat het op deze manier is afgelopen.''

In het Kyocera Stadion hoorde Hahn tijdens het duel met ADO hoe het er in de Kuip voor stond. ,,Ik heb er niet zo op gelet, want ik was bezig met de wedstrijd, maar ik hoorde de mensen hier juichen. Die vonden het ook allemaal geweldig. Na vorige week had ik wel verwacht dat Feyenoord het deze week zou gaan doen.''

Bij Excelsior was de druk eraf nadat de ploeg zich veilig had gespeeld. ,,En niet zo’n beetje ook'', aldus Hahn. ,,Dat zag je ook de hele week op de training al. Laten we dit maar gewoon vergeten. We kunnen een goed gevoel overhouden aan het afgelopen half jaar waarin we met Excelsior iets bijzonders hebben gedaan. We zijn twaalfde geworden met goed voetbal.''