Hattrickheld Van Wolfswinkel, Guardado koning van de assist

Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het zeer doelpuntrijke weekend kwam de enige hattrick op naam van Vitesse-spits Ricky van Wolfswinkel. Zijn prima optreden tegen sc Heerenveen werd door ons beoordeeld met een 8,5.

In datzelfde duel blonk ook Marvelous Nakamba uit. Hij kreeg een acht.



Aan Ajax-zijde, dat met 1-5 won bij NEC, deden Bertrand Traoré en Hakim Ziyech in positieve zin van zich spreken. Net als de uitblinkers Dion Malone van ADO Den Haag, Excelsior-aanvaller Nigel Hasselbaink en PSV'er Andrés Guardado kregen zij een 7,5. Bekijk hieronder alle beoordelingen van speelronde 30.

Sparta - Excelsior 2-3

Sparta: Kortsmit 6; Dumfries 5,5, Breuer 5, Ketting 4,5 (53. Pogba 6 -), Floranus 5,5; Sanusi 5,5, Dijkstra 5, Van Moorsel 4,5; Cabral 6 (71. Verhaar -), Pusic 4,5, Brogno 5,5 (53. Goodwin).

Excelsior: Hahn 6,5; Karami 6,5, Mattheij 6,5, De Wijs 6,5, Massop 7; Koolwijk 7, Fortes 6, Fredy 6,5 (75. Hadouir -); Elbers 7 (90+2. Kuipers -), Van Duinen 6,5 (79. Ondaan), Hasselbaink 7,5.

Arbiter: Lindhout 6,5.

Man van de wedstrijd: Net als eerder dit seizoen was Nigel Hasselbaink trefzeker in de Rotterdamse derby met Sparta. Hij beloonde daarmee het gekregen vertrouwen van trainer Mitchell van der Gaag, die hem voor het eerst sinds 25 februari weer eens een basisplek gaf.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Vitesse - SC Heerenveen 4-2

Vitesse: Room 7,5; Leerdam 6, Kashia 6, Miazga 7,5, Kruiswijk 6; Nakamba 8, Nathan 6 (64. Büttner -), Baker 5,5; Rashica 6,5 (88. Van Bergen -), Van Wolfswinkel 8,5 (88. Zhang -), Foor 7,5.

SC Heerenveen: Mulder 6; Marzo 5 (36. Schmidt 5), St. Juste 5, Faes 5, Bijker 5; Van Amersfoort 6 (76. Ødegaard -), Kobayashi 6, Thorsby 5 (54. Schaars 6); Slagveer 6, Ghoochannejhad 5,5, Larsson 6,5.

Arbiter: Kamphuis 5.

Man van de wedstrijd: Ricky van Wolfswinkel was in de Gelredome een ware plaag voor de defensie van SC Heerenveen. De 28-jarige aanvaller scoorde zowel met links, rechts als met het hoofd. Mede dankzij zijn 'perfecte hattrick' kon Vitesse de derde zege in één week tijd laten noteren.

Volledig scherm © Photo News

NEC - Ajax 1-5

NEC: Delle 6; Heinloth 5,5, Sturing 5,5 (46. Kadioglu 7), Dumic 6, Golla 6, Burnet 4; Bikel 5, Rayhi 6, Breinburg 4 (70. Von Haacke -); Grot 5 (83. Fomitschow -), Awoniyi 5.

Ajax: Onana 6,5; Veltman 7, Sánchez 7, De Ligt 6 (46. Riedewald 6,5), Viergever 6,5; Schöne 7 (46. Van de Beek), Klaassen 7, Ziyech 7,5; Neres 7, Traoré 7,5 (79. Cassierra -), Younes 7.

Arbiter: Nijhuis 6.

Man van de wedstrijd: Aardig spelen doet Bertrand Traoré al een tijdje, maar het schortte de voorbije weken wel aan de afronding. Daar bracht de spits uit Burkina Faso op bezoek bij NEC verandering in. Voor de eerste keer dit seizoen was hij tweemaal trefzeker in één duel.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

ADO Den Haag - FC Groningen 4-3

ADO Den Haag: Zwinkels 5,5; Ebuehi 6, Meissner 6,5, Kanon 6,5, Meijers 7; Malone 7,5, El Khayati 6 (76. Gorter -), Bakker 7; Becker 7 (67. Wolters -), Havenaar 6,5 (82. Fernandez -), Duplan 7.

FC Groningen: Padt 5; Hiariej 5, Reijnen 5 (75. Van Nieff -), Memisevic 4,5, Davidson; Tibbling 5 (57. Idrissi 5,5), Bacuna 6, Jensen 5; Drost 5 (65. Sörloth -), Mahi 5,5, Linssen 6,5.

Arbiter: Manschot 6.

Man van de wedstrijd: Dion Malone was tegen FC Groningen weer overal te vinden. Op het middenveld won hij zijn duels, in de eigen zestien werkte hij ballen weg en in de vijandelijke zestienmeter schoot hij ook nog eens een bal binnen. Met motor Malone in vorm boekte ADO Den Haag alweer de derde zege op rij.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

Go Ahead Eagles - Heracles 1-4

Go Ahead Eagles: Zwarthoed 6; Locigno 5,5 (86. Groenbast -), Fischer 4, Schenk 5, Ritzmaier, 5,5; Chirivella 5, Crowley 6,5, Duits 5 (46. Suk 6); Antonia 4,5 (68. Marengo -), Hendriks 5,5, Manu -.

Heracles: Castro 6,5; Breukers 6, Te Wierik 6, Hoogma 6, Gosens 6,5; Bruns 6,5 (58. Darri 6), Pelupessy 6,5 (85. Thomas -), Niemeijer 6; Kuwas 6,5 (46. Navratil 6), Armenteros 7, Peterson 6,5.

Arbiter: Van de Graaf 4.

Man van de wedstrijd: Met 36% van de totale doelpuntenproductie van Heracles op naam, is Samuel Armenteros bezig aan een ijzersterk seizoen. Tegen Go Ahead Eagles prikte de Zweedse aanvalsleider er weer twee bij, waardoor zijn seizoenstotaal alweer op zestien staat. Een unicum: hij is de eerste Heraclied ooit met meer dan vijftien doelpunten in één jaargang.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

AZ Alkmaar - Roda JC 1-1

AZ Alkmaar: Krul 6,5; Lewis 5,5, Vlaar 5, Luckassen 6 , Haps 5,5; Seuntjens 4,5 (46. Bel Hassani 6,5), Jahanbakhsh 6, Wuytens 5; Van Overeem 5,5, Weghorst 5, Dos Santos 5 (68. Friday -).

Roda JC: Van Leer 7; Milec 6, Ananou 6, Werker 6, Van Peppen 5; Van Hyfte 5, El Makrini 5, Ajagun 5; Paulissen 5,5 (70. Schahin -), Rosheuvel 5 (90+4. Verboom -), Van Velzen 4,5 (75. Badibanga -).

Arbiter: Van den Kerkhof 6,5.

Man van de wedstrijd: Dankzij Benjamin van Leer hield Roda JC een waardevol punt over aan het uitduel met AZ. De doelman hield zijn ploeg met enkele fraaie reddingen op de been en stopte ook nog een strafschop van Wout Weghorst.

Volledig scherm © Photo News

PEC Zwolle - Feyenoord 2-2

PEC Zwolle: Van der Hart 5; Van Polen 6,5 (60. Schenkeveld 5,5), Marcellis 7, Bouy 7; Verdonk 5, Holla 7,5, Warmerdam 6 (90+2. Saymak -), Ehizibue 5,5 (65. Nijland -); Thomas 6,5, Mokhtar 6,5, Menig 6,5.

Feyenoord: Jones 5,5; Nieuwkoop 5,5, Botteghin 5,5, Van der Heijden 6,5, Nelom 4; Toornstra 5, El Ahmadi 6,5 (82. Tapia -), Vilhena 7; Berghuis 7, Kuyt 5 (73. Kramer -), Elia 5.

Arbiter: Blom 7.

Man van de wedstrijd: Het beloofde een zware middag voor Danny Holla te worden, maar niets bleek minder waar. De middenvelder van PEC Zwolle hield zich keurig staande tegen de koploper en gaf bovendien een splijtende pass, voorafgaand aan de 2-0 van Bram van Polen.

Volledig scherm © ANP Pro Shots

FC Utrecht - FC Twente 3-0

FC Utrecht: Jensen 7,5, Van der Maarel 6,5, Janssen 7 (87. Braafheid -), Leeuwin 6,5, Conboy 6,5, Brama 6,5, Amrabat 7,5, Ayoub 7, Labyad 7 (58. Barazite 7,5), Haller 7, Kerk 7 (66. Zivkovic -).

FC Twente: Marsman 6; Ter Avest 6, Bijen 6, Thesker 4 (70. Hooiveld -), Van der Lely 6; Mokotjo 5,5, Klich 5, Jensen 5.5 (82. Hölscher -); Celina 5, Ünal 6.5, Trajkovski 5 (70. George -).

Arbiter: Makkelie 6,5.

Man van de wedstrijd: Goed gewisseld of verkeerd begonnen? Hoe dan ook: pas nadat Nacer Barazite in de 58ste minuut voor Zakaria Labyad in het veld kwam begon het lekker te lopen aan Utrechtse zijde. Met een doelpunt en assist achter zijn naam nam Barazite zijn ploeg op sleeptouw en daarmee verstevigde FC Utrecht de vierde plaats op de ranglijst.

Volledig scherm © Getty Images

PSV - Willem II 5-0

PSV: Zoet 6,5; Arias 6,5, Schwaab 7, Isimat 7, Willems 6,5 (63. Brenet -), Pröpper 6, Guardado 7,5, Van Ginkel 7,5, Pereiro 6,5, Luuk de Jong 5 (46. Locadia 6), Ramselaar 6 (77. Hendrix -).

Willem II: Lamprou 6; Wuytens - (26. Croux 5), Lachman 5,5, Peters 5, Van Anholt 6; Haye 6,5, Ojo 6,5, Kali 5,5, Lieftink 6; Falkenburg 5 (90. Schuurman -), Oulare 6 (79. Abubakar -).

Arbiter: Van Boekel 5.

Man van de wedstrijd: Met drie assists én een doelpunt was regisseur Andrés Guardado vanmiddag betrokken bij vier van de vijf PSV-doelpunten. De Mexicaan gaf in totaal liefst zes 'key passes', waaruit zijn medespelers konden scoren. Door bij vier treffers betrokken te zijn, voegde Guardado zich bij Dries Mertens. De kleine Belg was in februari 2013 de laatste PSV'er die in één duel bij vier goals betrokken was.