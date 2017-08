Hectiek en gerechtigheid door videoref in de Kuip

Makkelie zag in eerste instantie over het hoofd dat Karim El Ahmadi de doorgebroken Tim Matavz vloerde. Nog geen minuut later scoorde Feyenoord maar Nicolai Jørgensen bleek buitenspel te staan. Daarna liep Makkelie alsnog naar de kant om de actie van El Ahmadi te bekijken. Vervolgens wees hij resoluut naar de strafschopstip.



Alexander Büttner benutte de strafschop en zette Vitesse op 1-1. Feyenoord was op voorsprong gekomen door Jens Toornstra.