Heerenveen aast op Leeuwin als opvolger van Van Aken

Wat goed is in eredivisie, komt én vertrekt steeds sneller

9:35 De eredivisie loopt leeg. Deze zomer vertrokken al 134 spelers, gezamenlijk goed voor 9000 wedstrijden. En aangezien de transfermarkt nog tot donderdagnacht is geopend, is de braindrain nog niet ten einde. ,,We moeten het ermee doen.''