Heerenveen aast op revanche

Vooral in de laatste linie is er veel gewijzigd en dat lijkt geen overbodige luxe gezien de vele knullige tegengoals die Heerenveen vorig seizoen tegen kreeg. Drie van de vier basisverdedigers zijn getransfereerd én keeper Erwin Mulder is vertrokken. Met Høegh is een ervaren centrumverdediger gehaald terwijl Dumfries en Woudenberg prima Heerenveenbacks lijken.



Of in elk geval meer dan Stefano Marzo en Lucas Bijker. Warner Hahn kan in Friesland eindelijk voor lange tijd eerste doelman van een club worden. Sowieso kent het transferbeleid van technisch manager Gerry Hamstra een zekere logica al lijken spelers wel moeilijk weg te komen bij de club. Zowel door mogelijke transfer van Sam Larsson als Henk Veerman ging een streep. Dan blijkt Hamstra star.