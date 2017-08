Heerlijk debuut Mihajlovic: Dit is pas het begin

Het debuut van Nemanja Mihajlovic werd voor Heerenveen-supporters een moment om niet snel te vergeten. De 21-jarige aanvaller kwam een kwartier voor tijd in het veld en bezorgde zijn ploeg diep in blessuretijd met een rake kopbal een punt tegen Heracles Almelo (1-1).

,,Het is perfect als je in de laatste seconde scoort", beaamde de Serviër bij Fox Sports. ,,Dat ik meteen in mijn eerste wedstrijd scoor, maakt me blij. Maar dit is pas het begin van iets heel groots."

Enige smetje op de avond vond Mihajlovic dat Heerenveen geen overwinning boekte. ,,We horen thuis te winnen, maar daarom is het wel fijn dat ik nog scoorde en we niet verliezen. Ik ben zo blij, dit hadden we verdiend."