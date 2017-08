Helemaal gelukkig in de Galgenwaard

Onmisbare schakelYassin Ayoub (23) is nu een belangrijke meneer bij FC Utrecht. De multifunctionele middenvelder is een onmisbare schakel geworden in Stadion Galgenwaard. Maar hoe lang kan FC Utrecht nog van hem genieten? ,,Ik heb er nooit een geheim van gemaakt een volgende stap te willen zetten, maar alleen als de club en ik er beter van worden. Het mag ook niet ten koste gaan van mijn carrière."

Door Ard Schouten

Zes jaar geleden. Yassin Ayoub heeft zijn eerste afspraak met deze krant. Hij doet wat trucjes met een bal op het pleintje in Amsterdam-Noord, waar hij dagelijks te vinden is. Om vervolgens op een bankje te gaan zitten, waar een spraakwaterval losbarst. Na 45 minuten vraagt hij wanneer het interview gaat beginnen, maar feitelijk is de verslaggever al klaar. Het is Ayoub ten voeten uit. Hij ratelt vrijuit over zijn voetbaldromen, zijn ogen fonkelen. Hij is klaar om de voetbalwereld te veroveren.

Op 16 augustus 2017 toont de kleine Amsterdammer tegen het grote Zenit Sint-Petersburg dat hij in het voetbal een hele meneer aan het worden is. Waar het publiek hem vooral kent als een technisch vaardige, aanvallende middenvelder, kan hij blijkbaar ook als achterste pion van de Utrechtse middenveldruit prima uit de voeten. Het eerste wat hij na de 1-0-zege zegt? ,,Nu hebben de mensen kunnen zien dat ik echt geen speler ben die overal gaten laat vallen.''

Volledig scherm Yassin Ayoub. © Pro shots

Inspanningen

Die constatering zou hem ook tekortdoen, want Ayoub - opgenomen in de selectie van Marokko voor de twee WK-kwalificatiewedstrijden tegen Mali - is best een bikkelaar. Zeker sinds hij onder trainer Erik ten Hag snapt welke fysieke inspanningen noodzakelijk zijn om topvoetbal te bedrijven. Hij oogt lichter, gespierder, maar is zijn heerlijke touch en zijn natuurlijke gevoel om openingen te creëren gelukkig nooit kwijtgeraakt.

Ook dat enthousiaste jochie van zes jaar geleden is nooit uit hem verdwenen. Als Ali B. de knuffel-Marokkaan onder de artiesten is, verdient Ayoub die koosnaam onder de eredivisievoetballers. Geen kleine fan zal voor niets wachten op zijn krabbel, geen journalist baalt van de quotes die hij geeft. Al is engelengeduld vaak een vereiste, want de 23-jarige middenvelder blijft steevast het langst van iedereen op het trainingsveld. Simpelweg omdat hij gelukkig is met een bal aan zijn voet. Omdat hij inmiddels begrepen heeft dat elke minuut die hij extra traint, hem tot een betere voetballer maakt.

Volledig scherm Yassin Ayoub en Wout Brama op de Johannesschool in Overvecht. © Foto Ruud Voest

Waardering

Hij geniet als Ten Hag en medespelers als Zakaria Labyad en Urby Emanuelson hem na het duel met Zenit op het paard tillen, en met kwalificaties als 'onmisbaar' en 'rijp voor een topclub' strooien. ,,Natuurlijk, ieder mens wil gewaardeerd worden.'' En Ayoub al helemaal, want geef hem een in zijn ogen onterecht rapportcijfer na een wedstrijd, en je krijgt het te horen.

Over zijn nieuw verworven status in de ploeg zegt hij: ,,Zo moet het natuurlijk wel een beetje gaan. Je komt ergens als een talent binnen en wordt jaar na jaar steeds meer een belangrijke speler. Maar ik verander er niet door, hoor. Als de situatie daarom vraagt, maak ik me altijd ondergeschikt aan de ploeg. Zoals tegen Zenit. Iemand moest 'op 6' spelen. Als de trainer me vraagt, doe ik dat. Ook al speel ik liever op een plek waar mijn drang naar voren beter tot zijn recht komt.''

Volledig scherm FC Utrecht-coach Erik ten Hag legt een hand op de schouder van Yassin Ayoub. © ANP

Geen geheim

Eigenlijk mag hij na het vertrek van Haller, Amrabat, Ruiter en Zivkovic niet meer weg, maar op de burelen van stadion Galgenwaard weten ze ook hoe het werkt. Ayoub, die een overgang naar Bursaspor zag afketsen, wacht af. ,,Ik speel nu in een fantastische ploeg. Het kan weer een mooi seizoen worden. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt een volgende stap te willen zetten, maar alleen als de club en ik er beter van worden. Het mag ook niet ten koste gaan van mijn carrière. Mensen vergeten het soms, maar ik ben pas 23 jaar. Ik kan hier, zeker onder deze trainer, nog heel veel leren. En ik zal nooit een vertrek forceren door me recalcitrant op te stellen.''

FC Utrecht - Willem II: morgen 14.30 uur

Liveblog op AD.nl