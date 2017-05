Helmond Sport knikkert Almere City uit play-offs

Almere City moest na de 4-2 nederlaag in Helmond vol aan de bak, en besloot dan ook vanaf de eerste minuut de aanval te kiezen. Tot doelpunten leidde dat echter niet, en toen de storm eenmaal was gaan liggen sloeg Helmond in de laatste vijf minuten voor rust keihard toe. Uit een vrije trap van de zijkant legde Robert van Koesveld de bal terug, waarna de in de basis teruggekeerde clubtopscorer Jordy Thomassen binnentikte. Kort daarna kopte Teije ten Den de 0-2 binnen en was het tweeluik beslist.