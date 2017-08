Hendrix, Locadia en Bergwijn moeten bewijzen dat ze goed genoeg zijn

Bij het verlaten van de studio moest Gerbrands zich even later prompt ‘verantwoorden’ bij een groepje vaste bezoekers van de trainingen. Ze beten hem van alles toe, lieten hun emoties blijken.



De grote vraag is niet alleen hóe PSV in deze crisissfeer de competitie start, maar vooral ook: met wie? Hector Moreno, Andrés Guardado, Jetro Willems en Davy Pröpper zijn al weg. En met Luuk de Jong staat een vijfde vaste basisspeler uit het vorige seizoen op het punt van vertrekken.



PSV wilde deze zomer een grondige schoonmaak in zijn selectie houden. Dat gaat lukken, maar bijna alle routiniers in één keer de deur uit is het andere uiterste. Voor je het weet, ben je als club terug bij de situatie van zomer 2013. Toen moest PSV in het debuutjaar onder Phillip Cocu een compleet nieuw team en een nieuwe hiërarchie opbouwen. Het werd een overbruggingsjaar waar niemand graag aan terugdenkt.