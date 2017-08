Heracles: waken voor stroeve competitiestart

Jamiro Monteiro kwam voor op het middenveld, Dries Wuijtens, Dario van den Buijs, Bart van Hintum en Jeff Hardeveld voor de verdediging. Of de vervangers goed genoeg zijn en het elftal van trainer John Stegeman op korte termijn in elkaar valt, is een vraag die ze alleen zelf kunnen beantwoorden. Het zijn niet de minste spelers die vertrokken zijn. Bruns en Te Wierik waren er al jaren en speelden op het veld en ernaast een belangrijke rol. Ze zijn praktisch opgegroeid met Stegeman, die precies wist wat hij aan de twee Tukkers had. Ze grepen in waar nodig. De hiërarchie in de groep moet na het vertrek van ook Mark-Jan Fledderus opnieuw worden bepaald. De belangrijkste rol is hier weggelegd voor doelman Bram Castro en de nieuwe aanvoerder Joey Pelupessy.