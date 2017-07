Hersenonderzoek Nouri morgen verder

Dat laat Ajax weten in een korte update over de jonge middenvelder die zaterdag op het veld in elkaar was gezakt vanwege hartritmestoornissen. Hij ligt sindsdien in een Oostenrijks ziekenhuis.



Het is de verwachting dat Ajax morgen meer duidelijkheid kan geven over de uitslagen van de onderzoeken. Eerder kondigde de club aan dat artsen Nouri langzaam zouden wekken.



Gisteren werd al bekend dat de eerste neurologische onderzoeken geen afwijkingen laten zien. Ook was al duidelijk dat het met zijn hart goed gesteld was.



Nouri ontving de afgelopen dagen steun uit heel het land. Zo schreef Feyenoordfan Robin van den Heuvel (36) een gedicht voor de middenvelder, stonden de Nederlandse voetballers bij het EK voor spelers onder 19 jaar stil bij de middenvelder en paste Ajax de fanshop aan om de jonge speler te steunen.