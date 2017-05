Het programma voor de play-offs voor het Europa League-ticket

Pastoor gaat vaker tennissen met eredivisionist Sparta

18:25 Met twee overwinningen op rij (1-0 tegen FC Twente en 3-1 tegen Go Ahead Eagles) wist Sparta alsnog directe handhaving in de eredivisie af te dwingen. ,,Het komt misschien over als een klein wonder en eigenlijk is het ook een wonderbaarlijke ontsnapping'', liet trainer Alex Pastoor bij de NOS weten.