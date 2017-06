HFC ADO ziet niets in Chinese lening

Dat het financieel geplaagde ADO via de Chinese grootaandeelhouder UVS geld wil lenen om het hoofd boven water te houden, is Michel Santbergen een doorn in het oog. ,,De club zit in zwaar weer’’, zegt de HFC-voorzitter. ,,UVS zal moeten bijspringen. Dat doen zij op een manier die niet volgens de wens is van de HFC ADO. We willen dat de grootaandeelhouder een agiostorting doet. En niet bijdraagt in de vorm van een uitgestelde lening.’’