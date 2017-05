‘Hier word je een kerel van’

Kampioenswedstrijd

Maar de oefenmeester kijkt wel uit naar het duel met de stadsgenoot. ,,Ik heb zelf in 1990 met NEC de kampioenswedstrijd van Ajax meegemaakt. In een volle Goffert. Wij hadden één punt nodig om niet rechtstreeks te degraderen, zij om kampioen te worden. Het werd 1-1. En nee, dat was niet vooraf afgesproken. Maar dat is een wedstrijd die ik zo weer voor de geest kan halen. Hij blijft je bij. Net als toen AZ hier tien jaar geleden de titel verspeelde. En dit zal nog 10 keer groter zijn. Omdat het Feyenoord is, ze al zo lang niet kampioen zijn geworden.”