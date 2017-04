Hilariteit om kolderieke versprekingen Fraser

,,We hebben al een hele wand met zulke zaken. Gisteren had ik het er bijvoorbeeld over dat we negen punten in zes dagen willen pakken'', vertelde Fraser vandaag in De Tafel van Kees op FOX Sports. ,,Ik versprak me en zei: nine points in sex days. Om zulk soort versprekingen gaan ze helemaal uit hun bol'', aldus Fraser, die benadrukte dat hij dit missertje zeker niet expres maakte.