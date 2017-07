Hoera, geen schwalbes!

De Europese titelstrijd voor vrouwen begint morgen. In eigen land nog wel. U kijkt nooit vrouwenvoetbal? Geen paniek. Hierbij de handleiding in vijf punten. Het EK voor dummies.

Door Daniël Dwarswaard

Favoriet

Gary Lineker, voormalig Engels international, zei het ooit gevat: ,,Voetbal is een simpel spel: 22 mannen rennen achter een bal aan en uiteindelijk winnen de Duitsers.'' Mocht de BBC-presentator de komende weken nog ergens op televisie verschijnen, dan kan hij zijn oneliner gemakkelijk hergebruiken. Het enige dat hij hoeft te doen is 'mannen' veranderen in 'vrouwen'. Want ja, de Duitse vrouwen heersen. Even op een rijtje: de laatste zes EK's wonnen ze. Van de in totaal elf gespeelde edities stonden de Duitse vrouwen acht keer met de beker in handen. Hoezo favoriet? Pas op, Oranje kan Duitsland al in de kwartfinale treffen.

Schwalbes

Natuurlijk zal een deel van het land zich opwinden over het niveau. En over de keepsters die er soms niet zo zeker uitzien. Dat mag, maar laat dat voor uw eigen plezier beter achterwege. Als we dan toch gaan vergelijken met de mannen: het zal de komende weken speuren zijn naar schwalbes, naar smerige tackles, naar rondvliegend speeksel. En vooral ook: goed zoeken naar mekkerende speelsters tegen de scheidsrechter. Er wordt heus wel eens aan een paardenstaart getrokken, maar het spel is zuiverder. Oranjespits Vivianne Miedema weet wel hoe het komt: ,,Wij zijn niet van die aanstellers.''

Op wie moeten we letten?

Op Lieke Martens! Limburgse dribbelaar die na het EK bij de vrouwentak van FC Barcelona gaat spelen. Eindelijk weer eens iemand met een Nederlands paspoort in Catalaanse dienst. Zet je maar schrap als ze aan de bal komt. In de kroeg is het altijd lachen als het om vrouwenvoetbal gaat. Zo van: daar wint onze B2 nog van. Maar geen mannelijke rechtsback staat graag tegen linksbuiten Martens. Echt niet.

En verder?

Het zegt u nu waarschijnlijk niet zo veel, maar dit zijn de verwachte sterren van het EK. Dzsenifer Marozsan (Duitsland), Amandine Henry, Eugenie le Sommer (Frankrijk), Tessa Wullaert (België), Ramona Bachmann (Zwitserland), Fran Kirby (Engeland), Lotta Schelin (Zweden) en Ada Hegerberg (Noorwegen). Of heeft u of uw kinderen ze al verzameld in het voetbalplaatjesboek van Panini? Want ja, de producent van de befaamde plaatjes heeft voor het eerst ook vrouwelijke varianten op de markt gebracht.

De Belgen